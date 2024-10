Peões reclamam de Gizelly após punição em A Fazenda: 'Não está nem aí'

Sacha Bali, Flor Fernandez e Flora se queixaram da punição em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Alguns participantes reclamaram enquanto lidavam com a punição de 48 horas sem água encanada. Eles criticaram Gizelly Bicalho, que seria responsável pelo castigo.

Sacha: "A Gizelly tomou punição, [tinha que] lavar o banheiro depois".

Júlia: "Mas não foi só ela".

Sacha: "Mas a punição... está na vez dela".

Júlia: "A gente não sabe se foi só ela".

Minutos depois, Flora Cruz e Flor Fernandez também se queixaram de Gizelly.

Flora: "Tem que pegar quem fez a m*rda. Bebe e perde a noção do limite, aí faz isso".

Flor: "A Gi[zelly] levantou, voltou e foi dormir. Tem que fazer o que pode para deixar a vida da casa melhor. Não pode fingir que nada aconteceu. Mas o pessoal não está nem aí... Não tem problema, todo mundo vai causar punição. Mas eu juro pra você, eu nem dormiria, se fosse comigo, para amanhecer e pegar a água".

Flora: "Eu vou até falar para ela ali".

Flora, então, acordou Gizelly para pedir que ela buscasse água. A ex-BBB obedeceu.

