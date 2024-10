Liam Payne: Visto para volta aos EUA foi negado por uso de drogas, diz site

Liam Payne, membro da banda One Direction, morreu na última quarta-feira (16), durante viagem à Argentina. De acordo com um amigo próximo, o cantor não pode voltar aos Estados Unidos porque teve seu visto negado, devido a uso de drogas.

"Liam tinha o visto O-1, que é para artistas, atletas e outras pessoas extraordinárias. Mas, uma das perguntas do questionário é 'Você já abusou de drogas ou álcool?', e os problemas de Liam com drogas e álcool são claramente documentados", afirmou o amigo ao Daily Mail.

O que aconteceu?

Foi forçado a ficar em Buenos Aires. O artista, que havia viajado para renovar seu visto, teve que ficar na capital argentina por mais tempo já que teve de dizer que já havia abusado de drogas e álcool.

"Tudo isso leva tempo". Segundo o amigo de Payne, o seu visto teria sido aprovado, mas, não no tempo que o cantor planejou, porque Liam teria que passar por exames com médicos e psiquiatras.

O cantor morreu devido a uma queda do terceiro andar do hotel onde estava hospedado. De acordo com diversos relatos, o artista estava sob a influência de drogas e álcool na hora de sua morte.