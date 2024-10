Polícia suspeita que Liam Payne usou droga potente apelidada de 'cristal'

A polícia argentina ainda investiga quais substâncias Liam Payne teria usado antes de morrer.

A principal suspeita é uma droga apelidada de "cristal". Fontes policiais anônimas afirmaram ao TMZ que o comportamento de Liam condiz com o de usuários de metanfetamina.

A substância causa alucinações e agressividade. Os usuários de metanfetamina passam por extremos de humor e, por vezes, surtos psicóticos.

No entanto, apenas o resultado do exame toxicológico pode afirmar o que Liam usou. Até a divulgação do laudo, os policiais ressaltam que trabalham apenas com hipóteses. Além disso, enquanto a investigação não é encerrada, a morte é tratada como "suspeita".

Indícios de uso de drogas foram encontrados no quarto do cantor. No dia da morte, jornais argentinos divulgaram fotos do quarto de hotel destruído. Havia uma garrafa de champanhe e uma de whisky, ambas pela metade. Além disso, comprimidos, um pó branco, fragmentos de latas queimadas (que teriam sido utilizadas para fumar a droga), papel alumínio e um isqueiro.

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE -- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024

As autoridades também procuram a pessoa que teria fornecido drogas ao cantor. De acordo com a lei argentina, essa pessoa poderá ser indiciada por fornecimento de entorpecentes e facilitação de um local para o consumo. O celular de Liam foi apreendido e passa por perícia — as mensagens que ele enviou nos momentos anteriores à morte podem ajudar na investigação.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".