Gizelly chora durante nova conversa com Zaac: 'Nunca falei mal de você'

Após o fim da quinta festa de A Fazenda 16 (Record), Gizelly tentou conversar novamente com Zaac e chorou.

O que aconteceu

Os dois tiveram uma DR no início da festa e Zaac preferiu que os dois se afastassem.

Gizelly tentou conversar novamente com o peão. "Zaac, você tá sendo tão injusto comigo."

Zaac retrucou. "Você que tá. Se você não tem certeza, você não fala 'não', Eu não vou cair nessa conversa, porque eu sei o quão justo eu estou sendo. Você tomou sua posição e não estou brigando com você por isso. Pelo contrário, estou tomando meu rumo e não estou esperando nada."

A peoa foi até a despensa, chorou e foi consolada por Luana.

Na sequência, Gizelly mais uma vez tentou conversar com Zaac enquanto ele tomava banho.

Gizelly desabafou, chorando. "Você num sabe que eu sempre gostei de você? Eu nunca falei de você!. Quando você sair daqui, mil vezes você vai saber que eu nunca falei mal de você! Nunca, nunca, nunca!"

