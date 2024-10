Chico cai para trás com decisão inesperada de Madá em 'Volta por Cima'

No capítulo de sábado (19), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jão discute com Neuza. Osmar lembra de Joyce.

Madalena conta para Tati sobre a notificação que recebeu. Joyce afirma a Belisa que tentará se encontrar com Osmar. Madalena procura o padre na igreja.

Roxelle impede Chico de encontrar Madalena. Jão e Sidney levam Rique até o barracão. Moreira exige que Chico se separe de Roxelle. Tati conhece Nando na academia.

Edson se incomoda com as imposições de Rosana. Osmar pede para Violeta deixar que ele receba Tati em sua casa. Madalena termina seu noivado com Chico.