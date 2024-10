A Forja atrai 1,7 milhão de brasileiros: 'Feito sob orientação de Deus'

Desde sua estreia em 26 de setembro, "A Forja - O Poder da Transformação" já levou 1.742.468 brasileiros aos cinemas e arrecadou R$ 29.539.664, de acordo com a Comscore. Com distribuição da Paris Filmes e 360 WayUp, o filme com temática religiosa dos Irmãos Kendrick é o segundo mais visto em outubro.

O que aconteceu

O filme segue o padrão de histórias de fé e superação, característico das produções da Kendrick Brothers. Dirigido por Alex Kendrick, a trama acompanha Isaías Wright, um jovem sem direção na vida, que é desafiado por sua mãe e encontra um novo propósito ao ser discipulado por um empresário de sucesso. A história aborda temas como responsabilidade, perdão e o impacto da fé na transformação pessoal.

Durante entrevista ao programa The Noite, os irmãos Kendrick destacaram a importância da oração no processo criativo do filme, que foi feito 'sob orientação de Deus' "Nós aprendemos que há uma diferença entre uma boa ideia e uma ideia de Deus", disse Alex, explicando que a busca por orientação divina é fundamental em seus projetos. Ele ressaltou que, antes de iniciar qualquer produção, os dois irmãos se dedicam à oração.

Stephen Kendrick reforçou a relevância do discipulado, tema central de A Forja. Ele explicou que "um discípulo verdadeiro tem um relacionamento com Deus", destacando que a fé deve direcionar a vida das pessoas. Essa ideia é retratada no filme, especialmente na relação entre Isaías e seu mentor.

O elenco conta com Cameron Arnett e Priscilla Shirer. Shirer, que já participou de "Quarto de Guerra", interpreta a mãe de Isaías, uma figura crucial na transformação do filho. Além dela, o elenco inclui Aspen Kennedy, Karen Abercrombie e BJ Arnett.

Alex explicou a escolha do título "A Forja", que reflete o processo de transformação de Isaías, vivido por Aspen Kennedy. Tal qual o aço é moldado com calor e pressão, o protagonista é forjado pelas dificuldades e desafios que enfrenta. Kendrick afirmou que o filme pretende mostrar como a transformação ocorre quando as pessoas se entregam ao propósito divino.

O sucesso de "A Forja" faz parte da trajetória dos Kendrick Brothers no cinema religioso. Tal qual produções anteriores, como "Quarto de Guerra" e "Mais Que Vencedores", o novo filme alcançou números expressivos e foi bem recebido pelo público. Produções dos irmãos têm conquistado espaço no Brasil, onde o cinema religioso atrai grande público.

Stephen Kendrick relembrou o impacto inesperado de "Quarto de Guerra". Ele revelou que críticos e a própria Sony previram que o filme seria um fracasso, mas ele acabou se tornando o número 1 nas bilheterias americanas e brasileiras.

A trama central

A trama de "A Forja - O Poder da Transformação" gira em torno de Isaías Wright, um jovem sem direção após terminar o ensino médio. Sem planos para o futuro, ele é desafiado por sua mãe a mudar sua trajetória de vida. Esse desafio é o ponto de partida para a transformação espiritual e pessoal de Isaías ao longo do filme.

Isaías encontra um mentor que desempenha papel crucial em sua transformação. O empresário, interpretado por Cameron Arnett, ensina o jovem sobre disciplina e responsabilidade, mas, acima de tudo, o guia em uma jornada de fé. Ele ajuda Isaías a lidar com os traumas do abandono paterno e a descobrir seu propósito de vida.

A mãe de Isaías, vivida por Priscilla Shirer, também tem um papel essencial na trama. Sua fé e orações são o suporte espiritual que Isaías precisa para seguir adiante. Ela é uma figura central que impulsiona o filho a buscar uma vida com sentido e propósito, através da fé em Deus.