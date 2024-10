A Fazenda: Luana acusa Gui de expor jogo dela e ameaça peão

Luana Targinno discutiu com Gui Vieira após a festa de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gui reclamou com Juninho sobre a punição que os peões tomaram na madrugada. Luana, que ouviu a conversa, acusou o peão de ter exposto o jogo dela para Juninho.

Luana: "Eu nunca expus o seu jogo pra ninguém do outro grupo. Espero que hoje tenha sido a primeira e a última vez. Na frente de Juninho, você expôs! Eu nunca fiz isso com você. Espero que essa tenha sido a primeira e a última vez!".

Gui: "Eu não vou te prometer nada, Luana".

Luana: "Você é meu aliado e o que falo com você sobre jogo é diferente de punição".

Gui: "Licença, que eu vou dormir".

Luana: "É só um aviso. Se você for expor o meu jogo para outras pessoas, o bagulho vai ficar sério".

Gui: "O que você vai fazer, Luana?".

Luana: "Expor o seu".

Gui: "Você não sabe qual é o meu. Qual é o meu?".

Luana: "Várias coisas, várias posições, vários posicionamentos".

Gui: "Expõe".

Luana: "Por que eu vou fazer isso contigo? Por qual motivo?".

Gui: "O que eu disse pra você? 'Se você quiser continuar com esse jogo, você continue'. Mas, por favor, quando eu me posicionar, não se intrometa no meio".

Luana: "Você falou mais! Você falou mais coisas! 'Se quiser continuar com esse jogo de não indispor com as pessoas, de ficar neutra'".

Gui: "Eu não falei 'neutra'. Eu falei: 'Se quiser continuar com esse jogo de não se indispor, fique a vontade, só não se intrometa no meu'".

Luana: "Então você falou do meu jogo na frente de outra pessoa que não era minha aliada. Você acha isso certo?".

Gui: "Até você conversar com elas, o seu jogo é de não se indispor".

Luana: "Amigo, o que tem a ver? Eu ia te falar uma situação que acho que a punição foi com a Gizelly. O que isso tem a ver com jogo?".

Gui: "Quando fiz um questionamento, você entrou no meio gritando uma coisa que não tinha nada a ver".

Luana: "Mas eu falei sobre jogo? Eu realmente não entendo por que tu quis abrir esse jogo na frente de outra pessoa, sendo que a gente teve uma conversa super séria".

