Ex-BBB celebra faturamento de mais R$ 500 mil com conteúdo adulto: 'É real'

Clara Aguilar, 36, comemorou o faturamento de mais de R$ 560 mil reais em seus primeiros três meses na plataforma de conteúdo adulto Privacy.

O que aconteceu

A ex-BBB afirmou que sua ficha ainda não caiu diante de tamanho êxito. "Ainda estou sem acreditar, mas é real: em apenas três meses, consegui alcançar a marca de 500 mil reais! Para muitos, isso já seria o auge, mas eu sinto que isso é só o começo", declarou, em seu Instagram.

Para Clara, o sucesso na indústria para maiores representa um sonho realizado. "Esses números representam mais do que dinheiro, eles simbolizam liberdade, independência e a realização de um sonho. Me sinto imensamente grata por fazer parte de uma comunidade onde posso ser eu mesma, criar conteúdo com a minha cara e, ao mesmo tempo, construir um futuro sólido."

Ela assegurou que não pretende parar por aí e quer crescer cada vez mais no ramo. " Saber que tantas pessoas apoiam e valorizam meu trabalho é uma sensação única. Esse marco é apenas o início de uma jornada que estou cada vez mais animada para seguir, com novos projetos e metas ainda maiores, porque o céu é o limite!"

Clara ficou famosa ao participar do BBB 14 (Globo) e viver um romance lésbico com a campeã da temporada, Vanessa Mesquita, 38. Bissexual assumida, ela hoje vive um casamento aberto com o músico Gui Daga, seu marido há oito anos.