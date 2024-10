Superlua mais brilhante do ano pode ser vista hoje: como tirar boas fotos?

Do UOL, em São Paulo

A superlua de outubro, conhecida como Lua do Caçador, deverá iluminar o céu a partir desta quinta-feira (17).

O que aconteceu

A lua cheia de outubro ficará visível por três dias, diz a Nasa. Essa é a terceira de quatro superluas consecutivas esperadas em 2024. As superluas estão aproximadamente 30% mais brilhantes e 14% maiores em relação às luas cheias tradicionais.

A superlua poderá ser vista em todo o país, porém, a visibilidade depende das condições meteorológicas em cada lugar. De acordo com a Nasa, a superlua deve atingir seu pico máximo no início da noite.

A Nasa se refere ao fenômeno quando a lua atinge menor distância da Terra durante a trajetória orbital lunar. A agência espacial afirmou que as superluas ocorrem de três a quatro vezes por ano.

Segundo o Almanac.com, a superlua é batizada como Lua do Caçador por ser referência para os caçadores. Sua aparição levava os caçadores a se prepararam para o inverno que se aproximava.

Como fazer fotos do fenômeno

Mesmo com o celular, é possível fazer fotos da Lua. A Nasa recomenda procurar um local estável, desligar o flash e utilizar o temporizador. Além disso, outra dica é alterar o ISO —caso o telefone permita. Para captar a Lua, é necessário mantê-lo baixo e com abertura ampla.