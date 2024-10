Striptease e provocação de Zé Love: Veja a volta de Yuri como 5º fazendeiro

Yuri Bonotto se consagrou como fazendeiro no programa ao vivo de A Fazenda (Record) da última quarta-feira (16). O bombeiro da Eliana comemorou muito o chapéu da liderança e ainda cutucou os rivais.

O que aconteceu

Ao retornar da área da prova, Yuri chegou tão animado com a liderança que quebrou a porta ao entrar na sede. "O fazendeiro chegou", gritou para os peões. Mais tarde, todos os peões foram confinados dentro do quarto para que a produção consertasse a porta.

Zé Love, fazendeiro da roda anterior, entregou o chapéu para o rival, o parabenizou e gargalhou enquanto Yuri o encarava e provocava: "O bobão voltou".

Depois, Yuri ainda saiu dançando pela sede com o chapéu de fazendeiro. Sem camisa, o modelo fez uma dança sensual para Gui e atirou a roupa para os colegas, enquanto gritavam: "Tira! Strip! Tira!".

