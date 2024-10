One Direction lamenta morte de Liam Payne: 'Completamente devastados'

Os ex-integrantes do grupo One Direction falaram pela primeira vez sobre a morte de Liam Payne.

O que aconteceu

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik assinaram um comunicado em conjunto sobre a partida do ex-companheiro de banda aos 31. O texto foi publicado no Instagram nesta quinta-feira (17) e recebeu mensagens de apoio e tristeza dos fãs nos comentários.

Estamos completamente devastados pela notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos estiverem prontos, haverá mais a ser dito. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente. As memórias que compartilhamos com ele serão eternamente valorizadas. No momento, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam junto conosco. Sentiremos uma falta imensa. Nós te amamos, Liam.

One Direction

Zayn Malik, 31, ex-One Direction, publicou uma homenagem a Liam Payne."Liam, tenho me pegado falando em voz alta com você, esperando que possa me ouvir. Não consigo parar de pensar em quantas conversas ainda tínhamos para ter. Nunca pude agradecer de verdade por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Sinto tanto a sua falta", publicou no Instagram.

Louis Tomlinson também usou as redes para falar do amigo. "Liam era alguém que eu admirava todos os dias. Uma alma gentil, divertida e positiva", escreveu "Com o tempo, passei a vê-lo como o irmão que esperei por toda minha vida".

A morte do cantor

Liam Payne foi encontrado morto no início da noite de quarta-feira (16). Ele caiu do terceiro andar no pátio interno do hotel CasaSur, no bairro portenho de Palermo Hollywood. Um áudio divulgado pela imprensa Argentina mostra um funcionário do hotel chamando a polícia e avisando que um hóspede estava "drogado" e "quebrando todo o quarto".

Em seguida, o serviço de emergência foi chamado, mas chegou no local e o artista já estava sem vida. "Não havia mais sinais vitais", afirmou o diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência que atendeu a ocorrência, Alberto Crescenti.

Fotos divulgadas pela imprensa Argentina mostra o quarto onde estava Liam totalmente destruído. A habitação estava suja, desarrumada e uma TV estava quebrada.

Artista sofreu "lesões muito graves", conforme detalhado pelo médico que atendeu a ocorrência. De acordo com Alberto Crescenti, Liam aparentemente sofreu uma fratura "na base do crânio" após despencar de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele "apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo, afirmou o socorrista. Resultado da autópsia com a causa da morte ainda não foi divulgado.