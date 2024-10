Manuela Dias está certa! Remake de novela não é pra respeitar original

O remake de Vale Tudo está programado para ir ao ar pela Globo no primeiro semestre de 2025. A nova versão será conduzida por Manuela Dias, que assinou a autoria do folhetim Amor de Mãe, exibido entre 2019 e 2021. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a autora adiantou que "não faz sentido mimetizar a versão original" e que pretende mexer em narrativas que não fazem mais sentido com o Brasil atual.

Manuela foi duramente criticada nas redes sociais por anunciar as mudanças na trama original e precisou até mesmo trancar os comentários de seu perfil no Instagram. Ela publicou em seus stories uma resposta ao julgamento: "Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para sua comodidade".

No Central Splash desta quinta-feira (17), Bárbara Saryne e Chico Barney avaliaram a o alvoroço em torno da montagem da novela como esse gosto do público pela nostalgia. "Basta ver a comoção em torno do remake em comparação à repercussão baixa de 'Mania de Você'", argumenta o colunista.

No evento Upfront 2025, a emissora anunciou Bella Campos como a vilã Maria de Fátima, anteriormente vivida por Gloria Pires. O tão aguardado anúncio de quem será Odete Roitman, interpretada em 1988 por Beatriz Segall, finalmente foi feito e será Debóra Bloch. "Eu vi que muita gente criticou a escolha de Bella e eu também fiquei na dúvida. Fiquei até preocupado como isso está sendo visto na Globo depois da repercussão da entrevista da Manuela Dias, se eles ligaram o alerta ou vão fazer alguma mudança", analisa Bárbara.

Chico discorda e disse que se surpreendeu com tantas pessoas não gostarem de Bella Campos na internet. "Achei que ela era uma unanimidade", diz. "Odete Roitman aprovado também. E eu acho que remake não é para respeitar original."

Nós temos que quebrar o cânone, tem que desrespeitar o texto original. Nós temos que bagunçar o coreto. Eu espero que a Manuela Dias rasgue o roteiro de Gilberto Braga. Tem rasgar, botar fogo e começar de novo.

Ele argumenta que as novas montagens de Pantanal e Renascer mantiveram a história muito semelhante às versões originais, e que remakes precisam ter inventividade. "Tem que pegar a ideia geral e 'o que eu entendi disso?', se eu não entendi nada, melhor ainda. Vamos desrespeitar o cânone, chega de bater palma para o passado, vamos olhar para o futuro", finaliza.

