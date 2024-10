MAMA Awards 2024: Confira os principais indicados e as nossas previsões

Saíram as indicações de uma das maiores premiações do K-pop, o MAMA AWARDS.

Veja os indicados

Com dez indicações, o grupo aespa é o maior destaque da lista. Outros artistas que receberam diversas indicações foram: Seventeen, Ive, Le Sserafim e (G)I-dle (8), Taeyeon e NewJeans (7), Stray Kids, Enhypen, Jungkook, IU, Illit, Taemin e Riize (6) e Jimin e Qwer (5).

O evento ocorrerá em três dias, e pela primeira vez acontecerá também nos Estados Unidos. Dia 21 de novembro será em Los Angeles e 22 e 23 em Osaka no Japão.

Abaixo temos as principais indicações seguidas de algumas previsões de quem achamos que vai levar cada categoria. Confira:

ROTY (Rookie of the year; melhor grupo novo) feminino:

Babymonster

Illit

Meovv

Qwer

UNIS

Young Posse

Previsão: Pelo sucesso gigantesco de "Magnetic", Illit parece ter vantagem nessa categoria, mas com as confusões da HYBE envolvendo o grupo e suas subsidiárias, talvez Babymonster leve essa, pois também fazem bastante sucesso.

ROTY (Rookie of the year; melhor grupo novo) masculino:

82Major

ALL(H)OURS

AMPERS&ONE

NCT Wish

Nowadays

TWS

Previsão: Essa deve ir fácil para os TWS que emplacaram muito bem "plot twist" nas paradas musicais sul-coreanas.

Melhor Grupo Masculino:

Enhypen

NCT Dream

Seventeen

Stray Kids

TXT

Zerobaseone

Previsão: Categoria difícil que deve ficar entre Seventeen e Stray Kids, com vendas enormes de discos e fanbases que votam bastante. As stays, fãs do Stray Kids, especialmente são super organizadas e um dos maiores fandoms dentro e fora do K-pop.

Melhor Grupo Feminino:

Aespa

(G)I-dle

Ive

Le Sserafim

NewJeans

Twice

Previsão: 2024 é o ano do aespa e elas devem levar a categoria fácil.

Melhor Artista Masculino:

Baekhyun

Jungkook

Jimin

Lim Youngwoong

Taemin

Previsão: Aqui teremos uma batalha de fanbases enormes e tudo indica que ficará entre Jungkook e Lim Youngwoong. Como Jungkook concorre com Jimin, ambos do BTS, a divisão de votos deve favorecer o solista Youngwoong, que conta com uma base de fãs enorme na Coreia.

Melhor Artista Feminina:

IU

Jennie

Nayeon

Taeyeon

Yuqi

Previsão: IU é a resposta mais óbvia para essa categoria, mas Jennie, com lançamento recente, pode surpreender.

Melhor Performance de Dança Masculina:

Jimin - "Who"

Jungkook - "Standing Next to You"

Key - "Pleasure Shop"

Taemin - "Guilty"

Taeyong - "Tap"

Previsão: Taemin é sempre um concorrente forte na categoria dança, e "Guilty" viralizou entre idols, mas tanto Jungkook quanto Jimin são opções fortíssimas, com músicas que fizeram sucesso nos charts mundiais. A coreografia de "Standing Next to You" é bastante memorável.

Melhor Performance de Dança Feminina:

Hwasa - "NA"

Jennie - "You & Me"

Nayeon - "ABCD"

Sunmi - "Balloon in love"

Yuqi - "Freak"

Previsão: Uma das categorias mais abertas, "ABCD" é sem dúvidas a mais marcante de todas. Nayeon tem grandes chances de levar essa.

Melhor Performance de Grupo Masculino:

Enhypen - "Sweet Venom"

NCT 127 - "Fact Check"

RIIZE - "Love 119"

Seventeen - "God of Music"

Stray Kids - "LALALALA"

TWS - "plot twist"

Previsão: Seventeen é um grupo conhecido pelas performances grandiosas e deve levar essa categoria. Stray Kids e TWS também podem surpreender.

Melhor Performance de Grupo Feminino:

Aespa - "Supernova"

(G)I-dle - "Super Lady"

Illit - "Magnetic"

Ive - "Baddie"

Le Sserafim - "Easy"

NewJeans - "How Sweet"

Previsão: "Supernova" é o grande hit do ano na Coreia, mas a coreografia de "magnetic" viralizou muito e pode ganhar essa. As duas são favoritas aqui.

Melhor MV (videoclipe):

Aespa - "Armageddon"

K.will - "No Sad Song For My Broken Heart)

IU - "Love wins all"

Ive - "Heya"

Seventeen - "Maestro"

Previsão: Outra categoria difícil e bem aberta. "K.will" é a surpresa da lista, mas seu MV icônico com os atores Seo In-guk e Ahn Jae-hyun furou a bolha e tem boas chances. IU é outra boa aposta.

Melhor Coreografia:

Aespa - "Supernova"

Illit - "Magnetic"

Le Ssserafim - "Crazy"

NewJeans - "Supernatural"

RIIZE - "Impossible"

Taemin - "Guilty"

Previsão: Novamente, quando temos dança e Taemin ele é sempre a melhor aposta. RIIZE teria boas chances se não fosse toda a polêmica com a saída do Seunghan do grupo. "Magnetic" viralizou e é outro grande nome da categoria.

Abaixo temos os principais prêmios, chamados de "daesangs". Eles são: álbum do ano, artista do ano e música do ano.

AOTY (álbum do ano):

Aespa - "Armageddon"

ATEEZ - "The World Ep.Fin: Will"

Baekhyun - "Hello, World"

Enhypen - "Romance: Untold"

(G)I-dle - "2"

Ive - "I've Mine"

Jungkook - "Golden"

Le Ssserafim - "Easy"

NCT 127 - "Fact Check"

NCT Dream - "Dream()Scape"

RIIZE - "Riizing"

Seventeen - "Seventeenth Heaven"

Stray Kids - "Rock-star"

Twice - "With YOU-th"

TXT - "The Name Chapter: Freefall"

Zerobaseone - "Melting Point"

Previsão: Jungkook deve levar essa com "Golden", apesar de Seventeen e Stray Kids também serem fortes candidatos.

ArOTY e SOTY (Artista do Ano e Música do Ano): Todos os indicados na categoria de música automaticamente concorrem aqui. Nossa previsão para a categoria ArOTY é uma disputa acirrada entre Jungkook, Lim Youngwoong ou aespa. Já em SOTY, "Supernova" bateu todos os recordes esse ano nos charts e deve vencer fácil.

A categoria "Escolha dos fãs" é dividida em atos masculinos e femininos, e cada uma possui mais de 40 artistas. Por ser votação popular, Stray Kids e Jennie devem levar essa.