Liam Payne teve filho aos 23 anos: 'Sempre quis ser pai jovem'

Liam Payne, que morreu na quarta (16), aos 31 anos, deixou um filho.

O que aconteceu

O cantor era pai de Bear Grey Payne, de 7 anos. A criança, cujo nome significa "urso", é fruto do relacionamento de Liam com a ex-namorada, Cheryl Cole.

Bear sempre teve sua privacidade preservada e foi mantido longe dos holofotes. Em um dos raros registros do menino, ele apareceu de costas em uma foto publicada pelo pai no Instagram. Na imagem, a criança, de cabelos castanhos, usa um casaco amarelo e olha uma foto de Liam exposta em um outdoor, que divulga o single "Teardrops" do cantor. "Eu quero estar em um outdoor um dia, papai", diz a legenda do post.

Liam tinha 23 anos quando o filho nasceu. Em uma entrevista para a People em 2018, o cantor disse: "Sempre quis ser um pai jovem, mas eu não esperava realmente que eu estaria nesse lugar um dia". Ele ainda comentou sobre ver Bear crescer. "Eu olho para ele, tipo, 'para onde foi o meu bebê?'. Ele está andando pela casa, fingindo que seu ursinho de pelúcia é um telefone. Ele é incrível. E muito divertido. Amo passar tempo com ele."

O artista chegou a passar um tempo longe de Bear em 2023, quando se internou em uma clínica de reabilitação por cem dias. "Mais que tudo, quero agradecer a ele e à mãe dele por me dar um pouco de liberdade para ir e ficar bem naquele momento, porque eu precisei. Não há razão para tentar ser um pai quando você não tem nada para ensinar, e eu não acho que até este ponto eu realmente tinha muito a dizer para ele, além de apenas cuidar dele e amá-lo profundamente", declarou, em seu canal no Youtube.

Liam caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina.