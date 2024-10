iPhone 16, Z Flip6: por que não é hora de comprar o celular top da vez?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Nova IA raciocina, mas não resolve; você precisa agora do iPhone 16?; a rede social só de bots)

Todo ano é a mesma coisa: as grandes fabricantes renovam suas liinhas de celulares top de linha e tentam convencer você a abandonar o seu smartphone por um novo. É assim com Samsung, Apple, Motorola e tantas outras.

Desde julho, foi aberta a temporada de lançamentos. Chegaram às lojas Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 (Samsung), Pixel 9 (Google) e Razr 50 (Motorola). No episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, responde à pergunta: Isso significa que é hora de trocar de aparelho?

Com celulares cada vez mais duráveis, o intervalo entre uma compra e outra é cada vez mais. Além disso, para muita gente, faltam diferenciais entre os modelos. É por isso que as fabricantes capricham nos diferenciais. E a onda da vez é a inteligência artificial. A linha do iPhone 16, a última dos grandes lançamentos a chegar ao Brasil, é sinal disso.

O iPhone 16 terá um novo botão, dedicado ao controle da câmera e com funções específicas para foto e vídeo. A maior novidade, porém, é o Apple Intelligence, a IA da maçã, que vai estar disponível apenas a partir da 15ª edição do smartphone.

Cara, me convença a trocar o meu iPhone 14 Plus pelo 16

Diogo Cortiz

Sabe o Apple Inteligence? Não vai funcionar no seu 14. E essa é a maior justificativa da Apple para trocar o seu celular

Helton Simões Gomes

O jornalista explica que a IA está se tornando "o trunfo de vários aparelhos". Ele argumenta que está cada vez mais difícil para as empresas chamarem a atenção de novos clientes e convencê-los a trocar de telefone com mais frequência.

Quando os smartphones foram lançados, todo mundo queria ter um e o boom de vendas foi gigantesco. Ninguém tinha. E, por ser uma tecnologia nova que estava se adaptando, as pessoas trocavam com muita frequência. Hoje em dia, as pessoas levam mais de dois anos para trocar de celular

Helton Simões Gomes

Desse ponto de vista, eventos anuais de lançamento de novos aparelhos podem não fazer tanto sentido.

Essa é a pergunta que deixamos: você precisa de um novo celular sempre que ele é lançado? Muito provavelmente, não. Porque as suas necessidades já foram atendidas pelo aparelho que você já tem

Helton Simões Gomes

Cortiz ressalta que a troca atualmente só acontece caso o usuário queira muito uma nova funcionalidade que não tenha em seu dispositivo, como é o caso do Apple Intelligence no iPhone 14 Plus, que não existe.

Humanos proibidos e latino prodígio: a rede social que só tem bots

Não é segredo para ninguém que muita rede social já é dominada por bots, aquelas contas automatizadas.

Mas você já viu uma rede em que é possível interagir apenas com robôs? Com humano nenhum à vista? Saiba que ela existe.

E, surpreendentemente, os bots da SocialAI podem ajudar as pessoas de carne e osso a lidar de forma mais humana.

OpenAI o1: por que a nova IA até raciocina, mas não resolve tudo

Nem bem chegou ao mercado, e o o1, nova inteligência artificial da OpenAI , dona do ChatGPT, já foi submetido a desafios como o vestibular da Fuvest e o teste para entrar no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Gabaritou os dois, sobretudo a parte de matemática, ponto fraco de seus antecessores.

Todo mundo queria ver como a nova ferramenta se saía com seu novo alardeado poder: raciocinar.

É quase como um descalabro falar que essa ferramenta - tão restrita, mas ainda tão impressionante - pode fazer coisas como redes neurais

Helton Simões Gomes

Diogo explica que o raciocínio descrito para essa ferramenta, na verdade, é uma aproximação do que é raciocinar.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana.