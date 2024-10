A Fazenda: Sem surpresas! Parcial aponta eliminação aguardada pelo público

Sacha, Suelen e Vanessa são os peões que enfrentam a quarta roça de A Fazenda 16 (Record). O eliminado perde a oportunidade de levar o prêmio de R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

Às 20h, Suelen era a peoa com menos voto para continuar no programa. A modelo somava apenas 13,06% dos votos.

O preferido para seguir na disputa é Sacha Bali, com 49,84% dos votos.

A terceira roceira é Vanessa, que deve continuar disputa também como a segunda mais votada. A ex-Casamento às Cegas tem 37,1% dos votos.

A eliminação acontece no programa ao vivo de quinta-feira (17).

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça? Resultado parcial Total de 30855 votos 49,39% Sacha 12,67% Suelen 37,94% Vanessa

