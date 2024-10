Vanessa discute aos gritos e Camila aponta jogo sujo: 'É a melhor jogadora'

Vanessa discutiu aos gritos com Julia, Camila e outras peoas na tarde desta quarta-feira (16) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Camila, do "grupão", comentou no quarto com Fernanda, do "grupinho", sobre as recentes atitudes de Vanessa que a tem desagradado. Suelen, Luana e Julia concordaram.

Minutos depois, Vanessa entrou no quarto e as peoas discutiram sobre suas diferenças. Vanessa teria dito que as pessoas estavam "usando" de seu problema para atacá-la e não se importaram com sua depressão ao fazerem uma piada.

Julia disse que já teve depressão em diferentes fases da vida e pediu para a peoa ser cuidadosa com suas falas. "Eu jamais me utilizaria da fraqueza de alguém, principalmente algo tão serio. Essa não sou eu. A gente temdiscordancia de jogo, mas por favor toma cuidado com as coisas que fala".

Toma muito cuidado com as coisas que você fala, esse tipo de coisa é muito seria Julia

Julia disse que prestou apoio à peoa, mas que o jogo não para. "É um jogo psicológico que a gente tem que ter aptidão, porque é porrada atras de porrada aqui", disse.

Vanessa disse que "faltou empatia" das peoas e que segue chateada, e Flora interrompeu dizendo que "todo mundo a abraçou". "Achei uma brincadeira sem graça, tenho direito de achar", insistiu Vanessa. "Eu tenho direito de me sentir assim", gritou.

Julia pediu novamente desculpas, mas pediu para que Vanessa separasse sua vida pessoal do jogo. "Isso é uma puta injustiça, é jogo baixo".

Após Vanessa deixar o quarto, Camila afirmou que ela estaria agindo assim propositalmente. "Ela é psicológica e atriz. Ela tem cabeça pra lidar com tudo isso", diz. "Ela é a melhor jogadora daqui."

