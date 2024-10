Liam Payne fez posts pouco antes da notícia de sua morte

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Pouco antes, o cantor fez uma série de publicações nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor postou uma foto antiga com sua namorada, Kate Cassidy, cerca de meia hora antes da notícia de sua morte. Ele aparece sem camisa enquanto os dois posam para uma selfie no espelho. O registro foi divulgado pela primeira vez em 2023.

Em uma série de publicações no Snapchat, Liam disse que estava feliz por poder curtir um dia na Argentina. "Feliz que eu tenho um tempo livre", escreveu ele. "Dia adorável na Argentina", afirmou o astro.

Todas as postagens recentes de Liam foram excluídas do perfil pouco depois. No entanto, fãs compartilharam alguns dos registros nas redes sociais.

Liam morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. A imprensa internacional informou que o cantor não resistiu à queda. A polícia local ainda investiga os detalhes do ocorrido.