Jean Wyllys, Alemão, Sol: Quais ex-BBBs deveriam voltar em ação do BBB 25?

O BBB 25 (Globo) já confirmou que trata ex-participantes icônicos para uma ação que relembra os melhores momentos.

Leão Lobo diz que o ideal seria ver pessoas que tiveram muito atrito, como Jean Wyllys (BBB 5) e Diego Alemão (BBB 7). "Foram bem marcantes do BBB".

Yas Fiorelo, por sua vez, citou Solange, do BBB 4, e o episódio em que ficou cantando "We Are The World", de Michael Jackson, em uma prova de resistência. A volta de Maurício — que ficou conhecido por Mau Mau — no BBB 11 também foi interessante, aponta.

A volta de Ana Paula Renault (BBB 16) e Gleici (BBB 18) também foram marcantes, lembra a comentarista, bem como a prova de resistência de Ana Clara e Kaysar Dadour (BBB 18), a mais longa da história do reality.

BBB 21 foi prato cheio

Yas afirma que a "briga do basculho" de Gil do Vigor no BBB 21 também chamou a atenção.

Na mesma edição, Caio Fiune surpreendeu ao ficar revoltado com o documentário de Britney Spears e o movimento "free brithney".

Ainda houve a cena de humilhação de Karol Conká a Lucas, que culminou na desistência do brother — e rejeição da sister.

Assista à íntegra do Splash Show:

