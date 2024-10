'Gizelly diminuiu Buda pela aparência, um tiro no pé', avalia Chico Barney

No Central Splash, Chico Barney e Bárbara Saryne avaliaram uma conversa que Camila, Gizelly, Luana, Julia, Suelen e Gui tiveram em A Fazenda (Record) sobre Lucas Buda.

Na ocasião, a ex-professora de história disse que temia receber uma repercussão ruim por ter revelado traições do seu relacionamento com o capoeirista. Luana disse que não sabia como era a aparência de Buda e nem com quê tipo de conteúdo ele trabalhava agora.

Gizelly explicou falando que ele virou meme fazendo academia: "ele malha muito bonito". E continuou dizendo que o ex-BBB tinha a aparência que lembrava a figura do Buda, o mestre da doutrina budista.

Camila ficou preocupada de ter revelado algumas coisas sobre seu ex-marido Lucas Buda. Gizelly disse que se ele reviver esse assunto, as marcas vão correr dele. #AFazenda pic.twitter.com/6Bmk4ilIBW ? Central Reality (@centralreality) October 15, 2024

A dupla de apresentadores da live argumenta que por mais que Camila tenha sofrido muito, ela precisa ter uma nova narrativa em A Fazenda 16. "A Camila que entrou disposta a ser Camila Moura, continua presa nessa história", diz Chico. "A Gizelly fez comentários sobre o Buda, ela que fica o tempo todo defendo isso ou aquilo, ela fez comentários, que eu achei gordofóbicos a respeito dele."

Ela ficou diminuindo ele pela aparência, que eu achei mais um tiro no pé de Gizelly Bicalho. Uma pessoa que se propõe a ser toda certinha, a ser defensora dos fracos e oprimidos, acho que ela não pode dar um mole desses. O Buda tem um milhão de razões para ser criticado, mas as piadinhas que ela fez nesse trecho, achei de péssimo gosto. Chico Barney

Bárbara concorda que isso mostra uma hipocrisia por parte da ex-BBB 20 e é o que explica a rejeição do público com o grupão. "Falam que 'levantam pauta para algumas coisas, para outras não, só quando eles falam é que vale, quando o outro fala tem que vir com a carteirada'.

Então fica feio para a Camila, que não sai desse looping, e para os amigos, que poderiam dar um toque ou só mudar de assunto. Bárbara Saryne

