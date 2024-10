Ator de 'A Usurpadora' exibe reencontro com protagonistas 26 anos depois

Marcelo Buquet, 61, reuniu-se com os atores Gabriela Spanic, 50, e Fernando Colunga, 58, quase três décadas após ter contracenado com eles na novela mexicana "A Usurpadora" (1998), na qual ambos viviam os protagonistas.

O que aconteceu

O ator uruguaio compartilhou em suas redes sociais uma foto do reencontro e fez um comparativo com o visual do trio à época do folhetim. "De 1998 para 2024. O tempo não se vai... O tempo vem!", afirmou ele na legenda da publicação no Instagram.

Marcelo Buquet interpretou Rodrigo Bracho na versão clássica do folhetim de Inés Rodena. O personagem era irmão do galã Carlos Daniel (Colunga) e implicava tanto com a cunhada devassa, Paola (Spanic), como com sua substituta boazinha, Paulina (Spanic).

O ator chegou a ser visto por aqui em outros trabalhos, como a novela infantil "O Diário de Daniela" (1999). Interpretou Henrique Monroy, pai da heroína mirim Daniela (Daniela Luján), mas acabou deixando o elenco na reta final da trama e sendo substituído pelo ator Gerardo Murguía, 65.