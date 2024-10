Após pausa, filho de Andressa Urach volta a gravar conteúdo adulto da mãe

Andressa Urach, 36, contou que seu filho, Arthur Urach, 19, voltou a gravar os seus conteúdos adultos.

O que aconteceu

A modelo disse que o filho é um bom funcionário. "Não existia vulgaridade, e sim um trabalho. Ele era apenas câmera, fez o trabalho dele. Se ele não fosse um bom funcionário, eu ia demiti-lo, assim como foi com outras pessoas [...] Ele parou de gravar quando eu comecei a namorar, porque aí não era mais como antes".

Urach ainda explicou como lidava com o filho antes dele retornar a trabalhar com ela. "Eu não era uma atriz, mas sim a mãe dele com o namorado, uma coisa mais real".

Seguidores de Andressa criticaram a decisão. "Querendo ou não, esse menino tá de parabéns porque tem que ter estômago viu. Puxou a mãe mesmo", disse uma pessoa; "Essa mulher nem pode ser chamada de mãe", disparou outro.