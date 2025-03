The 1975 e Olivia Rodrigo serão atrações do Festival Glastonbury

LONDRES (Reuters) - A banda de rock inglesa The 1975 e a estrela pop norte-americana Olivia Rodrigo se juntarão ao cantor e compositor Neil Young como atrações principais do festival de música britânico Glastonbury, informaram os organizadores na quinta-feira.

Conforme anunciado em novembro passado, o roqueiro Rod Stewart ocupará o lugar da "lenda" na tarde de domingo, a primeira apresentação do cantor de 80 anos em Worthy Farm, no sudoeste da Inglaterra, desde que ele se apresentou no palco principal do festival, o Pyramid, em 2002.

O festival de Glastonbury foi iniciado pelo fazendeiro de laticínios Michael Eavis em 1970 e, ao longo das décadas, tornou-se um evento de cinco dias em junho, extenso e muitas vezes lamacento, com alguns dos maiores nomes da música se apresentando para dezenas de milhares de pessoas.

A edição deste ano será realizada de 25 a 29 de junho.

Olivia Rodrigo, cujos sucessos incluem 'drivers license' e 'good 4 u', fará sua estreia no palco Pyramid, encerrando o festival no domingo à noite. The 1975 se apresentará na sexta-feira e Neil Young no sábado.

Outros artistas da programação incluem Charli XCX, cujo álbum "Brat" inspirou um fenômeno cultural no verão passado, o artista de hip hop Loyle Carner, a banda eletrônica The Prodigy e a cantora e compositora Raye.

