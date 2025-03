Camilla zoa produção e critica Delma: 'Vai chegar na final sem atrito'

Eliminada nesta terça-feira (4) do BBB 25 (Globo), Camilla avaliou o elenco que segue no reality show.

O que aconteceu

Camilla revelou que sua mãe pediu para que ela e Thamiris não brigassem com outros brothers. "Chegamos lá e fizemos tudo o que ela pediu pra não fazer", contou ao Resenha BBB, programa da Rádio Globo. "Pensei: 'Qual personagem vou ser nessa historia?'".

Pelo menos eu fui a vilã, que fala as coisas Camilla

A trancista insinuou que há muitas "plantas" no BBB, e brincou com a seleção de elenco. "Todo mundo da casa é muito legal. Falei: 'Cara, quem selecionou isso aqui deve estar pensando 'O que nós fizemos?'", riu.

A ex-BBB ainda disse que, se fosse Líder, indicaria Delma ao Paredão: "Não gosto desse jogo. Essa pessoa aqui é perigosa, porque vai chegar na final sem ter atrito com ninguém. É uma pessoa que me decepcionou. "

