Como está a Araci de 'Tieta' 36 depois? Atriz assume desejo de voltar à TV

Intérprete de Araci em "Tieta" (Globo), Andrea Paola fez sua última participação em novela em 1990, há exatos 35 anos. Hoje, aos 61 anos de idade, ela se dedica a outras profissões e vive longe dos holofotes.

O que aconteceu

Em "Tieta", Araci é a empregada doméstica de Perpétua (Joanna Fomm). Na trama, a vilã trata a funcionária com rispidez e chega a ser abusiva. A personagem de Andrea Paola tem destaque nessa relação com a patroa, principalmente quando tenta abrir a caixa branca misteriosa.

A relação da Perpétua com ela é abusiva. E ela não tinha quem a defendesse. É um tipo social que ainda é muito presente no Brasil Andrea Paola, ao jornal O Globo

Araci de "Tieta" foi a única personagem fixa de Andrea Paola na TV. Além da novela de Aguinaldo Silva, ela fez breves participações em "Brega & Chique", "Pacto de Sangue" e "Lua Cheia de Amor", de 1990, ano em que parou de atuar.

Naquela época, eu sabia que queria ser atriz, mas não tive o apoio dos meus pais. A profissão era uma incógnita. Então, fiz a faculdade e, paralelamente, estudei teatro na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna. Assim que recebi o meu diploma de cientista social, recebi o convite para fazer a novela Andrea Paola, ao jornal O Globo

Tornou-se produtora, diretora e autora teatral, além de se dedicar à formação acadêmica em Ciências Sociais. Em seu Instagram, Andrea Paola descreve suas funções: atriz; compositora; poetisa; professora; cientista social, com MBA em Diplomacia e Negócios; e especialista em Cidades Inteligentes.

Andrea Paola revela que voltaria a trabalhar como atriz de novelas. Vivendo hoje entre Brasil e Portugal, ela disse que parou de atuar principalmente pela falta de convites.