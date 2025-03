Virginia Fonseca diz como está saúde do filho após hospitalização

Virginia Fonseca, 25, mostra filho José Leonardo após hospitalização e retorno para casa.

O que aconteceu

A influenciadora celebrou a volta do caçula para casa depois de ficar internado. Nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (6), ela tranquilizou sobre a saúde do filho.

Com uma foto, sinalizou que ele estava ótimo. Em seguida, compartilhou um vídeo da primogênita, Maria Alice, de máscara fazendo carinho no irmão.

O filho caçula de Zé Felipe e Virginia foi internado com bronquiolite. Com a hospitalização, a famosa cancelou sua viagem a Florianópolis para acompanhá-lo no hospital.