Juliano Cazarré e esposa pedem orações para a filha: 'Sinais de infecção'

Juliano Cazarré, 44, pediu orações para a filha após nova ida ao hospital.

O que aconteceu

O ator detalhou que Maria Guilhermina não estava bem. "Não sei se vocês já viram lá no perfil da Letícia, a Guilhermina hoje está meio 'dodoizinha', está com mais secreção, com febre. Então, a Letícia vai levar ela para o hospital. Vou ficar com as crianças em casa, então às 21h eu já coloquei os pequenos para dormir e consigo fazer a live com vocês com mais tranquilidade", disse em um story do Instagram nesta quinta-feira (6).

A esposa do famoso, Letícia Cazarré, já tinha comentado sobre a internação da filha. "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand-by, e corre para levá-la para o hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos. É lá também que a gente vive tantas emoções, dúvidas, incertezas. Por outro lado, é lá que Deus se faz presente sem a menor sombra de dúvidas: em cada leito com uma criança deitada e uma família esperançosa ao lado."

No post do Instagram, divulgado na quarta-feira (5), a cientista também pediu orações. "Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas? Que os anjinhos da guarda as consolem e que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos", ressaltou.