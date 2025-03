Amigo leal, Iberê comete erro que custa sua vida em 'Mania de Você'

No capítulo desta quinta-feira (6) de "Mania de Você" (Globo), Rodhes conta a Luma que Lorena ganhou dinheiro de Iberê e isso deixa a chef com a pulga atrás da orelha.

Diante da pressão de Luma, Iberê acaba revelando que Julius Eyer e Molina são a mesma pessoa. Assim, o rapaz fica na mira do vilão da novela.

O irmão de Rudá deve ser a próxima vítima de Molina, que não perdoará o deslize cometido.

Luma (Agatha Moreira) e Molina (Rodrigo Lombardi) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Gavião revela a Luma que Molina domina a facção. Mavi implora perdão a Viola. Luma desfaz a aliança com Viola. Rodhes declara seu amor a Luma e discute com Viola.

Cristiano sente que Michele esconde algo, e fica intrigado ao saber que Daniel vendeu uma obra de arte para pagar o advogado que o tirou da cadeia. Diana nota que Hugo mudou depois que fez seus exames. Molina fica sabendo que Gavião escapou.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.