Exaltando família e carreira, Chay Suede revela: 'Vivo o que sempre sonhei'

Chay Suede, 32, falou sobre o apoio da esposa, a família que construiu e o sucesso na carreira.

O que aconteceu

O ator elogiou a esposa, Laura Neiva. "É uma parceira que olha para o mesmo lugar que eu. A gente conseguiu de fato andar para a frente, sem choques de expectativas. Não conseguiria realizar um décimo das coisas que realizei sem ela", revelou à GQ ao estrelar a capa da revista de março.

Presente na sessão de fotos, Laura Neiva recusou a ideia de casal perfeito. "Aprendemos a usar as diferenças a nosso favor. Sou metódica e o Chay faz mais o tipo 'na hora a gente vê'. Nos estruturamos e fomos afinando os pontos"

Pai de três filhos, Maria, José e Ana, contou sobre a importância da família. "A nossa família é mais importante do que eu mesmo. E essa é a maior lição que aprendi com a paternidade e o casamento. É como sair do centro da sua própria existência", ressaltou.

Com a novela "Mania de Você" (Globo), Chay Suede se divide entre São Paulo e Rio de Janeiro. "Todo trabalho tem consequências específicas e dificuldades inerentes, mas nem por isso o considero um sacrifício. Na verdade, vivo hoje o que sempre sonhei."