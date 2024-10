Ana Maria Braga vai apresentar reality em horário nobre da Globo em 2025

De Splash, no Rio

No comando do Mais Você há anos, Ana Maria Braga vai se aventurar em um novo programa: o reality Next Level Chef.

O que aconteceu

Ana vai comandar a versão brasileira do reality criado por Gordon Ramsey no horário nobre da Globo. O anúncio aconteceu durante evento da Globo nesta quarta-feira (16).

Produzida pelos Estúdios Globo, a competição gastronômica é considerada um sucesso no mundo e chega ao Brasil para testar as habilidades — e o controle emocional — dos competidores. Eles precisarão mostrar que estão prontos para se tornarem grandes chefs.