Por onde anda o 'Garoto Bombril' das propagandas de Washington Olivetto?

A criatividade de Washington Olivetto, publicitário morto neste domingo (13), rendeu diversos comerciais que estão na memória dos brasileiros: deles, talvez os mais famosos sejam os muitos filmes publicitários com o "Garoto Bombril", representado pelo ator Carlos Moreno.

Por onde anda o Garoto Bombril?

Moreno hoje tem 70 anos e continua trabalhando como ator no teatro. Em 2023, ele participou de uma websérie "Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando" sobre o processo de criação do programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, em que interpretou Euclides, em 1989.

Segue como nome de peso na publicidade. Nos últimos seis anos, ele fez campanhas para as Casas Bahia, Serasa, Netflix — promovendo a série "Stranger Things" — e para a universidade FAEL, além de sua participação final nos comerciais da Bombril em 2019.

Ator foi acusado em 2024 de se recusar a realizar teste de paternidade. Em março, uma mulher que se identificou como Wellinamara Ribeiro esteve no programa "Tá na Hora" (SBT) dizendo que há uma chance de que seja filha de Moreno e que, por isso, gostaria de fazer um exame de DNA. Ela contou que procurou o ator, que teria respondido que não conheceu a mãe dela e que ela poderia ser uma golpista.

Carlos Moreno e a Bombril

Ator entrou para o Livro dos Recordes por campanha publicitária mais tempo no ar na história mundial: o ator ficou 35 anos à frente das propagandas da Bombril.

Campanha foi idealizada por Olivetto e Francesc Petit, pai de Julia Petit, em 1978. Na época, ambos comandavam a DPZ, relembrou Moreno em entrevista ao canal de Fernando Vítolo no Youtube em 2022, e queriam uma propaganda diferente de outras de produtos de limpeza. Ele recebeu um roteiro que dizia que o Garoto Bombril era um químico da empresa.

Foi Moreno quem criou os maneirismos do personagem — que ele disse imaginar como meticuloso e de gestos contidos, por trabalhar em um laboratório. Ele foi escolhido após o time de criação testar outros 40 atores.

O primeiro contrato com a Bombril era temporário e previa apenas 4 vídeos publicitários. Com o sucesso, ele foi sendo renovado até 2004, quando ele tinha 337 comerciais. Moreno voltou à empresa em 2006, ficou até 2011, depois de 2012 a 2013, e uma vez em 2015 e outra em 2019.

Pelé participou de uma das propagandas da Bombril Imagem: Divulgação

Carlos Moreno chegou a gravar uma propaganda para a marca ao lado de Pelé, em 2007. "Na época em que eu fazia a [propaganda da Bombril, eu estava sempre sozinho como ator e a equipe era muito enxuta. Havia pouquíssimas pessoas no estúdio. No dia em que o Pelé foi, parecia uma final no Maracanã! Estava lotado de gente!", contou em entrevista ao Observatório da TV.

Washington Olivetto, criador da propaganda, diz que Pelé pediu um autógrafo ao ator. No entanto, Moreno diz não se lembrar da atitude. "Pode ser verdade, eu não sei. Se ele me pediu, claro que dei o autógrafo."

O "garoto" por trás do logo

O Garoto Bombril é arquiteto de formação. Ele se formou em arquitetura e urbanismo pela USP, mas nunca exerceu a profissão. Carlos abraçou desde os anos 70 a carreira no teatro e foi parte do grupo Pod Minoga. Ele foi descoberto nos palcos pelo diretor Andrés Bukowinski, que trabalhava na campanha da Bombril, aliás.

Carlos Moreno é parente do humorista Paulo Vieira. "Eu sou primo do Carlos Moreno. Sim, minha família nasceu para dominar a publicidade nacional. PS: nunca conheci, mas falei dele minha infância toda. Era o único famoso da família", contou Vieira, no Twitter.

Dividia a cena com ator Paulo Contier, o Máscara, no "Rá-Tim-Bum". Além disso, seu personagem Euclides tinha uma cobra de estimação, a Sílvia.

O ator produziu, em 2014, um musical que homenageia grandes personalidades da música: Benedito Lacerda, Billy Blanco, Dorival Caymmi, Carlos Gardel e Edith Piaf. : Benedito Lacerda, Billy Blanco, Dorival Caymmi, Carlos Gardel e Edith Piaf.

*Com informações de matéria publicada em 26/04/2023.