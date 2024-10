Chico Barney: 'Zé Love se tornou 'O Poderoso Chefão' da Fazenda'

No Central Splash desta terça-feira (15), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a estratégia de Vanessa na votação de hoje. A peoa, que está na baia, pediu conselho à Zé Love sobre manter ou não seu voto em Suelen, visto que ela pode puxá-la para a roça.

Bárbara lembra que Zé Love respondeu que Nessa deveria sustentar o que havia dito: "Você não falou que ia se posicionar? Se você não votar vai ficar feio".

Chico reflete sobre a força que o ex-jogador conquistou dentro da casa, se tornando essa figura que é procurada pelos peões para ouvir analise e conselhos sobre o jogo. "Ele é meio que o 'Poderoso Chefão', as pessoas vão beijar a mão dele e falar: 'o que eu faço, padrinho? O que eu faço Dom Vitor Corlelove?'. Tudo ele querem saber."

