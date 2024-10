Bárbara: 'Sem VAR de Suelen, Record tenta protegê-la de alta rejeição'

No programa de segunda-feira (14) de A Fazenda (Record), a edição exibiu a dinâmica de apontamentos realizado no domingo (12). Durante as discussões que os peões acusavam e negavam ter dito ou feito uma ação, o programa mostrava flashbacks do passado mostrando o que realmente aconteceu, o que foi chamado de VAR, em referência à ferramenta usada nos jogos do futebol para auxiliar nas decisões de árbitros.

A edição chamou atenção do público com a quantidade de trechos do passado exibidos no capítulo, expondo assim as atitudes dos peões. Porém, a produção optou por não fazer um VAR de Suelen chamando Babi de 'comidinha de macho', o que incomodou o público pela seleção.

"Eu acho injusto não ter esse momento do VAR", argumenta Bárbara Saryne. "Porque quando uma pessoa faz uma acusação ou nega ter feito, a quem o público vai recorrer? É o momento da edição entrar e mostrar o vídeo."

Ou você não põe o VAR de nada, ou você mostra as coisas que estão sendo acusadas e o outro diz que não.

Bárbara lembra que a edição se propôs a fazer vários trechos de VAR e inclusive, no momento em que Zé Love entra na discussão entre Babi e Suelen, o programa retomou uma briga entre o ex-jogador e a modelo. "O que estava sendo discutido não era o Zé Love e a Suelen, era o que Babi acusou Suelen de dizer e que ela disse não lembrar. Achei que o VAR naquele momento não fez sentido ser sobre o ex-atleta."

"Acho que até é uma intenção de proteger, sabem que ela está rejeitada, então 'não vamos piorar'", argumenta. Segundo as movimentações da casa, a ex de Vitão deve ser a mais votada pelos peões na roça que será formada nesta terça-feira (15). Indo para a berlinda e sendo muito criticada pelo espectadores, a modelo possui grandes chances de sair.

"Eu acho uma boa teoria a sua, ela já está na pior e todo mundo lembra", conclui Chico.

Bárbara avalia que a quantidade e os momentos em que o VAR foram colocados, pareciam ter a intenção de prejudicar Vanessa: "Talvez a escolhida para eliminar nessa roça, já que está entre Vanessa e Suelen, seria a Nessa, porque foi para mostrar o seu jogo duplo".

Esse momento que era mais importante, que o público mais estava repercutindo nas redes, que queria o VAR porque a Suelen disse que 'não lembrava', não foi como a Vanessa, que manteve dizendo que era 'seu jogo'. Ali era necessário e não teve.

