Ator de 'Irmãos Menendez' comenta cena de nu frontal: 'Não era prótese'

Cooper Koch, 28, um dos protagonistas da série "Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix), surpreendeu ao revelar detalhes de uma cena de nu frontal da produção nesta segunda-feira (14).

O que aconteceu

O intérprete de Erik Menendez disse que não usou uma prótese peniana durante as filmagens. "Só para falar, o meu não era uma prótese", afirmou ele durante o programa Watch What Happens Live!.

Cooper ainda brincou sobre seus "dotes". O apresentador, Andy Cohen, ficou surpreso com a confissão. "Parabéns, Cooper! Você foi bem abençoado, não foi?", disse ele. Então, o ator respondeu: "Bem... dotado".

Na cena em questão, o personagem Erik aparece nu no chuveiro da prisão. Ele se exibe completamente despido para outro detento enquanto tomam banho.

A produção conta a história de Erik e Lyle Menendez, condenados pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez, em 1996. A trama aborda o processo, as diversas versões do caso, além das acusações dos irmãos de terem sofrido abusos desde a infância.