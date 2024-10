Após receber apoio inesperado, Madalena beija Jão em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (15), da novela "Volta por Cima" (Globo), Osmar se preocupa com o depoimento de Violeta. Madalena se emociona e tem o apoio de Jão.

Moreira reclama da presença da família de Roxelle em sua casa. Jão e Madalena ficam juntos. Miranda questiona Sidney sobre suas intenções com Cida. Roxelle esconde o celular de Chico.

Cida se surpreende ao saber que Sidney dormiu em sua casa para esperar por ela. Nando não consegue tomar os produtos dados por Miranda. Tati questiona Madalena sobre seus sentimentos por Jão.

Roxelle descobre que Chico brigou com Jão, e se anima com a possibilidade de usar o filho de Neuza para separar Madalena do amante.