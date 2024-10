Após beijar vilão, Benvinda tem atitude inesperada em 'No Rancho Fundo'

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Elias Crisótomo (André Luiz Frambach) e Benvinda (Dandara Queiroz) se beijam pela primeira vez.

O que vai acontecer

Tudo vai começar com Benvinda indo até a escola acompanhar Elias que irá passar a noite no local. "Tu não precisava vir até aqui comigo no meio desse breu, Benvinda", diz o jovem. "É pertinho. E eu queria te ajudar a montar a rede. Já que tu se ofereceu pra dormir na escola pra começar a trabalhar cedo", responde ela.

Depois disso, eles escutam um barulho e a coragem da afilhada de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) encanta o rapaz. "Tu é corajosa demais, Benvinda. E tão carinhosa com os bichinhos...", elogia ele. "E como é que eu tinha que ser?", pergunta a professora. "Desse jeito mesmo. Perfeita", responde o moço.

Os dois se beijam, mas Benvinda logo se afasta. "Elias!", diz ela após o beijo. "Desculpa, Benvinda. Foi muito atrevimento de minha parte. É que tu estava tão linda com a luz do luar refletindo nos teus olhos...", fala Elias.

A professora vai embora do local. "É melhor eu ir embora", afirma ela saindo correndo.

Nos próximos capítulos, descobriremos que Elias Crisótomo é um vilão. O jovem é filho secreto de Ariosto (Eduardo Moscovis) e se aproximou de Benvinda para descobrir informações sobre a família Leonel.

Elias Crisótomo (André Luiz Frambach) e Benvinda (Dandara Queiroz) se beijam em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.