Preliminares: 8 mudanças de hábito para elevar o sexo a outro nível

Preliminares são um assunto que rendem possibilidades infinitas. Algumas ideias, entretanto, podem melhorar o roteiro que você e o par costumam desempenhar e aumentar a excitação e a chance de ter um orgasmo incrível.

Que tal colocar as sugestões a seguir em prática?

1. Tensão erótica

Aposte na sua "tensão erótica" durante todo o dia. Em vez de mandar mensagens picantes para aguçar o par, concentre-se no seu tesão para entrar no clima muito antes do sexo. Relembre os momentos memoráveis de transas que já viveu, masturbe-se durante o banho matinal, pense em sacanagem, leia poemas ou veja vídeos eróticos e por aí vai.

2. Lubrifica, meu amor

Torne o momento de passar o lubrificante mais sexy. O produto, em geral, costuma ser associado à necessidade de melhor deslize durante o sexo anal. Porém, ele serve não só para reduzir o atrito do pênis com a vagina —sem comprometimento das sensações— como para deixá-la mais suscetível às carícias e aos estímulos. Por isso, é importante que você passe o lubrificante em si mesma, devagar, contornando os lábios vaginais e dedicando atenção especial ao clitóris.

3. Vigor e precisão

Agir sem pressa não significa ser entediante. O momento das preliminares vale ouro e exige tempo para que os dois —e você, principalmente— atinjam a excitação máxima para partir para a penetração. No entanto, isso não quer dizer trocar carícias morosas e se movimentar com vagareza. Um pouco de vigor pode render um prazer maior.

4. Carinho

O rosto também é uma zona erógena, sabia? Então, pegue as mãos do parceiro e e passe-as por seus olhos, nariz e boca, fazendo a mesma coisa com ele.

5. Vibros

Compre um desses pequenos vibradores com controle remoto sem fio. Aí entregue o controle para ele quando estiverem no cinema, na balada ou num almoço de família. Prazer garantido para ambos.

6. Zona erógena

O períneo também deve ser encarado como parte do sexo oral, já que consiste numa zona rica em terminações nervosas e, portanto, muito sensível ao prazer.

7. Varie a posição

Muitos casais deixam para fazer uma espécie de "rodízio" de posições sexuais depois que partiram para a penetração. Mudar o encaixe durante as preliminares faz com que dedos, línguas, pés, sex toys e o que mais a imaginação permitir se movimentem de jeito diferente, o que leva a também serem sentidos de maneiras novas.

8. Evite começar a sessão na cama

Quando a pegação se inicia no sofá, na mesa, em um canto da parede ou sob o chuveiro, o tipo de preliminar já muda também, pois as pessoas não estão deitadas e, portanto, "programadas" para as carícias de sempre.

Fontes: Cátia Damasceno, especialista em sexualidade e ginástica íntima e criadora do site "Mulheres Bem Resolvidas"; Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade, de Curitiba (PR), e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco)

*Com matéria publicada em 31/03/2018