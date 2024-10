Alçada à fama por Olivetto: por onde anda atriz do 'Meu primeiro sutiã'

Patrícia Lucchesi ficou famosa com apenas 11 anos, quando protagonizou o famoso comercial "Meu primeiro sutiã", idealizado pelo publicitário Washington Olivetto, que morreu no domingo (13), aos 73 anos.

O sucesso como atriz para a marca Valisere rendeu papéis no cinema para Patrícia — em produções como "O Casamento dos Trapalhões". Ela também ganhou espaço na TV, chegando até a integrar o elenco do seriado Sandy e Junior (TV Globo). Mas, hoje, a artista de 49 anos vive uma rotina longe das telas por um grande motivo.

Seu filho, Mateus, nascido em 1992, foi diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nível 3, que demanda um alto nível de suporte.

Em 2021, Patrícia contou à Splash que passou a se dedicar ao estudo da psicologia para entender essa condição.

Eu engravidei e casei muito cedo, o meu filho teve o diagnóstico aos três anos e meio e nunca sairia desse nível, toda a minha rotina se transformou em função disso.

Patrícia Lucchesi

Hoje, com mais de 10 anos de experiência e vários cursos no currículo, a atriz se tornou especialista em TEA. Além de se dedicar aos cuidados com o filho, ela ministra palestras em todo o país sobre sua história.

O afastamento da vida artística

Patrícia confessa que viveu "um período de luto, que é natural" após o diagnóstico do filho — mas destaca que considera, hoje, que o rapaz a salvou. "Quando digo que ele me salvou, é porque me considero hoje uma pessoa melhor do que eu era antes".

Fiquei meio sem chão, estava com uma carreira artística bem-sucedida e não sabia o que seria do futuro do meu filho, especialmente quando eu não estivesse mais aqui

Perda do marido

Em 2014, Patrícia ainda enfrentou um outro luto: a perda do marido, o diretor Paulo Trevisan, último profissional a dirigir Hebe Camargo na televisão.

A morte do companheiro, que assumiu o papel de pai de Mateus — já que o biológico era ausente —, fez com que Patrícia desse uma pausa nos estudos.

"Ele foi adoecendo, eu estava na faculdade, e tinha que me dividir entre as aulas, os cuidados com o Mateus, e o tratamento dele (Trevisan). Fiquei muito abalada, uma união longa de 17 anos, mas superei."

Possível volta à TV

Realizada profissionalmente, Patrícia afirmou que não desconsiderava a ideia de volta às artes.

"Embora tenha um carinho imenso pela época que eu trabalhei artisticamente, hoje fiz uma opção de trabalhar com psicologia. Mas não descarto a possibilidade de voltar no futuro, porque eu gostava muito, mas teria que ser um trabalho bem especial e que se encaixasse com a minha agenda também".

Após a morte de Olivetto, a atriz deixou uma homenagem ao publicitário responsável pelo "empurrãozinho" em sua primeira carreira. Ela postou uma foto antiga ao lado dele, tirada em um evento.

"Um beijo amigo Washington Olivetto. A gente nunca esquece. Meus sentimentos a todos", escreveu Patrícia no Instagram, em que grande parte de suas postagens são sobre Matheus e sua vida na psicologia.