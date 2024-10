Leão: Mani Reggo está certíssima ao entrar na justiça contra Davi

Mani Rego entrou com um processo para pedir reconhecimento de união estável com Davi, o vencedor do BBB 24 (Globo). O UOL entrou em contato com a irmã da Mani, a Fabiana Reis, que confirmou a informação.

Davi e Mani namoraram por um ano e seis meses, e ele entrou no reality se referindo a Mani como "esposa".

Yas Fiorelo defende que Davi deveria dividir o prêmio do BBB com Mani. "Eu acho que ela está certíssima, só não sei se ela vai conseguir", diz Leão Lobo.

Leão concorda que Mani deve ir atrás de seus direitos. "Ela vai ganhar e merece, está certa. Ele mudou: era esposa, depois virou namorada, depois virou picante, no final do jogo, quando ele ficou milionário. Então, é uma sacanagem".

Gusttavo Lima cansa ao fazer piada e debochar de investigação judicial

Yas Fiorelo e Leão Lobo também comentaram no Splash Show sobre como Gustavo Lima tem debochado publicamente em shows da justiça por ter suas contas bancárias bloqueadas.

A comentarista critica a forma como o cantor tem lidado com as investigações. "Tudo ele faz essas gracinhas, essas piadas", diz.

A forma como ele trata esse assunto parece que é algo muito leviano, muito engraçado. Quando a gente tá falando de uma investigação judicial muito séria Yas Fiorelo

Ela ainda chama a atenção para a forma como jogos de azar, sobre os quais Gusttavo Lima é investigado por ter ligação, são prejudiciais para algumas pessoas. "Isso já virou uma epidemia, um vício. Não sou eu que estou dizendo, tem matérias que explicam que esse vício em jogos e apostas tem acabado com famílias, principalmente com as pessoas mais pobres".

Ele está debochando do país dele, ele está debochando da cara da gente e do povo Leão Lobo

Assista à íntegra do Splash Show:

