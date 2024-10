Leandro Hassum se derrete por neta recém-nascida: 'Eu e ela'

Leandro Hassum, 51, divulgou nas redes sociais um registro junto da neta recém-nascida, Aurora.

O que aconteceu

O comediante publicou uma foto segurando a menina no colo e olhando encantado para a pequena. "Eu e ela", escreveu ele na legenda da publicação, no Instagram.

Nos comentários do post, diversos famosos se comoveram com o momento de ternura entre avô e neta. "Ah... Vovô Lelê!", brincou Fabiana Karla, 48. "Lindeza demais", elogiou Marcello Airoldi, 54. "Own... Que foto linda! Parabéns!", derreteu-se Nizo Neto, 60.

Aurora é fruto do casamento de Pietra Hassum, filha de Leandro, com o DJ e empresário Caio Hara. A garotinha nasceu no último dia 4 (sexta-feira) e é a primeira neta do humorista.