Cantor Sorocaba faz cabana de luxo pra cavalo: 'Área gourmet e estúdio'

O cantor sertanejo Sorocaba construiu uma luxuosa residência para seu cavalo ChicoWhiz, importado dos EUA, em seu haras no interior de São Paulo.

O que aconteceu

ChicoWhiz, cavalo milionário da raça Quarto de Milha, chegou ao Brasil em julho de 2024. Ele foi transportado dos EUA ao Brasil para morar no Rancho das Américas, de Sorocaba, onde agora desfruta de uma estrutura luxuosa e cuidados especiais.

A nova casa de ChicoWhiz impressiona pelos detalhes luxuosos, revelados pelo cantor em um vídeo postado nas redes sociais. Sorocaba investiu em uma baia equipada com ventilação, água e feno disponíveis o dia inteiro, além de um piquete privativo onde o cavalo pode galopar livremente. "Vocês podem ver aqui na entrada, a gente tem o cantinho do Chico. Ele está num cantinho aqui que é a baia que foi preparada para ele, então água à vontade, feno praticamente o dia inteiro, ração".

Sorocaba está finalizando uma área gourmet completa na nova construção. O espaço terá fogão, forno e churrasqueiras, onde o cantor planeja preparar refeições e receber amigos em um ambiente rústico, mas sofisticado. "Ali a gente tem uma área gourmet completa que a gente ainda está finalizando, enfim, com grill, com forno, com fogão. Lá fora vai ficar a área das churrasqueiras".

Um estúdio de gravação também está sendo construído na parte superior da propriedade. Sorocaba irá compor e gravar suas músicas pertinho da baia de ChicoWhiz, que fica no térreo. "Aqui em cima, nessa área, vai ser o estúdio. Então a gente está preparando a montagem, não está finalizada, mas vai ser um estúdio musical onde eu vou poder gravar minhas canções toda nesse ambiente junto com o cavalo".

Mesa com dezenas de lugares, cadeiras estofadas e lustre com chifres. Em frente à baia, há um espaço imenso, com lareira e mesa de cadeiras antigas restauradas com couro natural, evocando o estilo de cabanas do Colorado ou do Texas. Sobre a mesa, pende um imponente lustre confeccionado com chifres de animais.

Além de servir como reprodutor, ChicoWhiz continua treinando diariamente. Mesmo já tendo provado seu valor nas competições, o cavalo é mantido em forma física com exercícios regulares. "Ele cobre as éguas, também treina todo dia. Apesar de ser um cavalo que já provou tudo que ele tinha que provar, a gente continua treinando ele para se movimentar, para ele ter uma boa forma. Você em casa não faz academia? Ele também faz".

ChicoWhiz é um cavalo campeão, com um impressionante histórico de prêmios. O animal já acumula mais de R$ 444 mil em prêmios nos EUA e, com sua genética de elite, será usado como reprodutor para melhorar a criação de Quarto de Milha no Brasil.

O custo de transporte do cavalo para o Brasil foi de aproximadamente R$ 55 mil. A jornada envolveu um trajeto de caminhão do Texas até Miami e, em seguida, um voo de oito horas até Campinas, com todo o cuidado para garantir a segurança de ChicoWhiz.

O valor da "cobertura" do cavalo está avaliado em R$ 10 mil por amostra de sêmen. Sorocaba já começou a comercializar o sêmen do cavalo para criadores de todo o país, garantindo que a genética campeã de ChicoWhiz será disseminada no Brasil.

O Splash tentou conversar com Sorocaba sobre a nova residência do cavalo, mas sua assessoria diz que o cantor não irá se pronunciar sobre o assunto.