Camila Moura fala de Buda em A Fazenda 16: 'Será que ele me amava?'

Em uma conversa com seus aliados na casa da árvore na noite de segunda-feira (14) em A Fazenda 16 (Record), Camila Moura voltou a falar do ex-marido, Lucas Buda.

O que aconteceu

Camila comentou a participação de Lucas no BBB 24. "Comi o pão que o diabo amassou. Sabe uma coisa que fico? O cara saiu livre leve e solto como se eu nunca tivesse existido na vida dele. "

Às vezes eu me pergunto: será que ele me amava? Será que ele entrou me amando? Será que deixou de me amar lá? Não sei. Camila Moura

Camila apontou ainda estar com medo e Gizelly a apoiou. "O Brasil viu sua dor. Esse macho, se tiver vergonha na cara, fica calado."

Gizelly ainda apontou que Buda não vai querer falar novamente na história deles. "Se ele reviver isso, as marcas vão correr dele igual o diabo corre da cruz."

