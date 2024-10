Sem luz há dias, Eliezer mostra operação para salvar peixes do lago de casa

Eliezer, 34, compartilhou um vídeo em seu Instagram neste domingo (13) mostrando os cuidados com os peixes do lago de casa.

O que aconteceu

Depois da chuva que atingiu São Paulo na sexta-feira (11), muitos moradores da cidade seguem luz elétrica em suas residências há dias, como é o caso da mansão de Eliezer e Viih Tube. O ex-BBB explicou que as carpas que tem no lago de casa precisam que a água seja oxigenada constantemente para sobreviverem.

Sem luz para que o aparelho funcione, os animais estavam há mais de um dia sem oxigênio na água. "Chamei o Fernandão para a gente salvar os peixes, se não vai tudo morrer", explicou em vídeo.

Eliezer conta que as carpas foram colocadas em sacos com água oxigenada por uma bomba, que dura mais 24 horas. "Daqui um dia, se não voltar a luz, ai é outro problema, a gente faz de novo."

É isso, até os peixes. Meus filhos agora, não dá para perder meus filhos.

O pai de Lua diz que gostaria de ajudar na operação para salvar os peixes mas não pode, pois está ainda recuperando os pés de uma cirurgia de retirada dos joanetes. Logo depois, ele publicou uma foto em seus stories mostrando todos os peixes resgatados e separados em sacos com água.