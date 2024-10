'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 14 a 19/10

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Segunda-feira, 14 de outubro

Osmar conta para Madalena o que aconteceu com ele. Moreira exige uma explicação de Chico. Edson e Neuza relembram o passado. Osmar exige que Jayme lhe consiga um novo advogado. Jô e Cacá questionam Violeta a respeito do depoimento que eles darão sobre o acidente de Baixinho. Cida e Jão chegam à delegacia para apoiar Madalena. Nando questiona Miranda sobre Silvia. Doralice passa mal e é levada para o hospital. Roxelle leva a família para a casa de Chico. Madalena descobre que a doença de Doralice se agravou. Violeta chega à delegacia para prestar depoimento.

Terça-feira, 15 de outubro

Osmar se preocupa com o depoimento de Violeta. Madalena se emociona e tem o apoio de Jão. Moreira reclama da presença da família de Roxelle em sua casa. Jão e Madalena ficam juntos. Miranda questiona Sidney sobre suas intenções com Cida. Roxelle esconde o celular de Chico. Cida se surpreende ao saber que Sidney dormiu em sua casa para esperar por ela. Nando não consegue tomar os produtos dados por Miranda. Tati questiona Madalena sobre seus sentimentos por Jão. Roxelle descobre que Chico brigou com Jão, e se anima com a possibilidade de usar o filho de Neuza para separar Madalena do amante.

Quarta-feira, 16 de outubro

Joyce descobre que Jô trabalha para Osmar. Roxelle fala com Jão sobre Madalena. Joyce questiona Jô sobre Violeta. Madalena pede para Tati não comentar sobre ela e Jão. Cacá comenta com Ana Lúcia que fará um jantar para Jão. Joyce interroga Jô sobre Osmar e Violeta. Miranda convence Nando a usar os produtos que lhe deu. Violeta faz compras para Osmar. Sidney sugere que Rique seja o carnavalesco do grupo de bate-bolas. Jão se entende com Rique. Madalena flagra Chico se despedindo de José e Ivone. Violeta leva Osmar a um evento.

Quinta-feira, 17 de outubro

Osmar se sente bem no evento com Violeta. Moreira se enfurece com Chico por ter que mentir para Madalena. Doralice não gosta de saber que Osmar está recebendo dinheiro da namorada. Joyce sofre ao ver Osmar. Belisa firma sociedade com Silvia. Doralice decide não usar o dinheiro que recebeu de Osmar. O ônibus de Sidney e Jão sofre uma tentativa de assalto. Madalena se surpreende ao encontrar Roxelle na casa de Chico.

Sexta-feira, 18 de outubro

Jão e Cacá ficam juntos. Chico se desespera com a presença de Roxelle. Jão pensa em Madalena. Moreira sugere que Madalena e Chico marquem a data de casamento. Jão estranha quando Edson conta que conheceu sua mãe na juventude. Beto sugere fazer uma campanha sobre o uso de anabolizantes na academia, e Silvia gosta. Belisa grava seu primeiro vídeo para a internet. Jin pede emprego na lanchonete onde Neuza trabalha. Joyce chega à praia, mas não vê Osmar. Madalena recebe uma notificação sobre a dívida com o IPTU. Jão questiona Neuza sobre Edson.

Sábado, 19 de outubro

Jão discute com Neuza. Osmar lembra de Joyce. Madalena conta para Tati sobre a notificação que recebeu. Joyce afirma a Belisa que tentará se encontrar com Osmar. Madalena procura o padre na igreja. Roxelle impede Chico de encontrar Madalena. Jão e Sidney levam Rique até o barracão. Moreira exige que Chico se separe de Roxelle. Tati conhece Nando na academia. Edson se incomoda com as imposições de Rosana. Osmar pede para Violeta deixar que ele receba Tati em sua casa. Madalena termina seu noivado com Chico.

