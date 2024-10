Lexa celebra noivado com Ricardo Viana: 'Animada para os próximos passos'

Lexa celebrou seu noivado com Ricardo Viana na última sexta-feira (11), com uma festa no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cantora e o noivo compartilharam imagens do momento nas redes sociais. "Dia lindo e feliz. Te amo!", escreveu Lexa.

1 ano juntos e noivos. É sobre querer partilhar e viver o que o coração deseja! Te amo e tô animada para os nossos próximos passos. Lexa

Ricardo também se declarou. "Você é a mulher mais linda desse mundo! Eu te amo, ok? Foi lindo demais".

Nos registros compartilhados, Ricardo e Lexa dançam, se divertem com os amigos e leem votos.

Lexa e Ricardo Vianna ficaram noivos no início do ano, na Noruega. O pedido foi feito na neve, com a aurora boreal de fundo.