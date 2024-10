Hana Khalil fala de crise na família por política: 'pesadelo na minha vida'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a influenciadora e roteirista Hana Khalil contou sobre a relação com pais e falou como lida com opiniões políticas diferentes das suas em casa.

"Meus pais são conflituosos, eles gostam de briga. Eu não me sentia ouvida. E meu pai é uma pessoa muito restritiva, imperativa, ele tem uma veia conservadora muito forte, de outra época. E minha mãe é católica fervorosa, tradicional. E eu resolvi broncar de volta, mas me custou muito caro, foi um desgaste emocional absurdo. 2018 foi um pesadelo na minha vida, um terror, eles bolsonaristas e eu obviamente não. O que me movia naquela casa conflituosa, em que tudo era resolvido no grito, era gritar. Então acho que eu virei essa pessoa meio justiceira".

Hana Khalil discute participação em tv: 'nunca mais vou em reality de pegação'

Hana falou sua participação nos realities Big Brother Brasil e De Férias com o Ex, ambos em 2019.

"Talvez eu tenha ficado um pouco velha. Eu nunca mais vou para um reality de pegação. Eu gosto de assistir, mas eu ainda acho um terror, muito triste a dinâmica ali dentro pra você enlouquecer a base do álcool. (...) Foi a melhor época da vida, mas eu tinha 23 anos. Eu gosto de reality, mas o 'De Férias', e esses contextos de pegação, é como se você estivesse indo pra um cenário meio pronto, você já sabe o que vai acontecer."

Ela também contou que, após os programas, precisou cuidar da saúde mental. "Os dois foram no mesmo ano [2019]. Eu saí do 'De Férias' em setembro mas não tinha digerido ainda o Big Brother. Eu já estava ferrada da cabeça e só fui viver essa ressaca em 2020, que foi o ano que começou a pandemia. Fiquei em depressão, tive milhares de crises de ansiedade muito fortes", lembra.

Hana Khalil recebeu críticas por emagrecer: 'disciplina mudou minha vida'

A influenciadora falou sobre as críticas que recebeu na internet após emagrecer e ganhar massa muscular. Diagnosticada com endometriose, ela contou que mudou hábitos de vida para cuidar da saúde.

"Me xingaram muito. Quando eu tava na minha pior fase, com outro corpo, (...) estava inflamada, viciada, infeliz. Eu sou muito ansiosa desde criança. Então todas essas coisas, todo o descontrole emocional, me levou pra um lugar de desleixo comigo mesma absurdo. (...) Disciplina mudou muito a minha vida, é o tipo de vida que me salvou".

Ela também comentou sobre os efeitos da reposição hormonal em seu corpo. "Botei DIU hormonal, botei implante de gestrinona, e ele é anabolizante também, ajuda a ganhar massa muscular. E aí melhorou muito meus sintomas, as dores, a minha energia, a minha disposição. Mudou minha ansiedade, meu autocontrole. Aí comecei a malhar muito, porque vi que eu era dependente disso. E sinto muito que as pessoas digam: ah, antes você era mais legal porque você não era tão ligada em corpo".

Meu corpo hoje reflete todos os hábitos que eu adquiri pra cuidar de mim. Hana Khalil

Hana Khalil conta de ex-namorados ciumentos: 'Tem muito homem invejoso'

Durante a conversa, Hana lembrou de ex-namorados ciumentos que não gostavam que ela aparecesse em frente às câmeras. "Botei meu sonho em décimo lugar. Acho que eram inseguranças deles, tem muito homem invejoso. Tipo assim: ela tem muito potencial pra ser maior que eu, ganhar mais que eu. Falavam: não namoro atriz, gosto de mulher que trabalha nos bastidores, não gosto que chege falando alto demais".

Ela também falou sobre o seu atual relacionamento com o empresário Daniel Figueira de Mello. "Ele não só cumpre todos os critérios, mas ele não teve dúvidas. Ele que me quis antes. Eu tenho uma teoria que eu acho que o cara tem que querer mais que eu no início, e ele queria muito. (...) A linguagem do amor de toda mulher é não ter que pedir. Eu não tenho que pedir absolutamente nada pra ele".

Ele consegue ver o que eu estou pensando, foi amor à primeira vista. Hana Khalil

Hana Khalil fala sobre cobrança de posicionamento: 'Já falei muita coisa errada'

A influenciadora comentou sobre as cobranças para se posicionar online e como se prepara trazer embasamento para os seus vídeos.

"Dei uma estudada em várias coisas durante todos esses anos, fui me aprofundando em vários temas, pra que pudesse me dar uma base legal pra poder falar as coisas. (...) Acho que tenho uma veia de justiceira, mas já falei muita coisa errada também. Isso também é um pouco ego. Será que eu tenho que falar disso agora só porque está em alta e estão pedindo um posicionamento? Eu preciso dominar a coisa primeiro. Leio artigos e às vezes demoro 5 meses pra montar um roteiro".

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Hana Khalil: