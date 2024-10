Ary Toledo desmaiou de fome no início da carreira: 'Sem dinheiro'

Ary Toledo morreu, aos 87 anos, neste sábado (12). O humorista fez carreira na televisão, mas começou no teatro, momento este marcado por grandes dificuldades.

O que aconteceu

No início de 2024, Ary relembrou como foi o seu início na carreira artística. Ele contou, em conversa com Daniela Albuquerque no programa "Sensacional", da Rede TV!, que desmaiou de fome no palco.

Na época, ele não tinha dinheiro para se alimentar. "Estava sem dinheiro para comer", contou. A peça em questão foi "Quarto do Desejo".

O humorista contou com a ajuda de colegas de elenco. "No intervalo, cuidaram de mim, me deram comida, um sanduíche". Ele se sentiu melhor depois do apoio, e terminou sua parte na peça.

O velório de Ary acontecerá às 14h em São Caetano do Sul, São Paulo. "Com profundo pesar anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta Mestre", diz o texto sobre sua morte. O humorista será cremado.