Suelen e Sacha voltam a discutir em A Fazenda: 'Sonso, mentiroso e nojento'

Suelen e Sacha voltaram a discutir na sede de A Fazenda 16 (Record) no início da noite de sexta-feira (11).

O que aconteceu

Os dois se envolveram em um atrito na cozinha da sede.

Sacha reclamou com Suelen. "Para de levantar pauta, mano. Não tem o que falar e fica levantando pauta."

A peoa o rebateu. "Garoto, você não se encaixa em pauta p*rra nenhuma! É por isso que você não tem o que falar, porque não se encaixa em nada! Em nada."

Sacha disse que a peoa o provocou. "Eu tô na minha. Tu que tá falando de mim aí. Me esquece."

Com homem como você eu sou agressiva sim. Sonso, mentiroso, manipulador. É o que você é. Suelen

Sacha retrucou. "Fala mais alto."

Suelen o rebateu. "Não, já estou falando num tom que você consegue escutar. Nojento. Isso que você é. Podre."

Enquanto o peão lavava louça, Suelen se aproximou e gritou em seu ouvido. "Sonso, asqueroso que você é."

