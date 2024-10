Suelen diz que foi procurada por pessoa que preparou Arthur Aguiar para BBB

Na área externa da sede de A Fazenda 16 (Record), Suelen fez uma revelação envolvendo Arthur Aguiar, campeão do BBB 22 (Globo).

O que aconteceu

A peoa conversava com Gizelly e Luana sobre Sacha, quando o campeão do outro reality foi citado.

Gizelly lembrou. "Hoje ele [Sacha] falou que acha que o Arthur Aguiar comprou e fraudou o BBB."

Suelen, então, revelou. "Eu conheci a mulher que preparou ele, tá? Ela queria me preparar pra vir pra cá. Quando teve o babado da gravidez comigo, ela me mandou inúmeras mensagens e eu não respondi nenhuma mensagem, porque era uma mulher branca e loira e nunca iria entender o que eu estava passando."

A peoa completou. "Ela me conheceu numa despedida de um estúdio de um fotógrafo de um amigo meu."

Gizelly continuou reclamando de Sacha. "Ele estava falando pra todo mundo ouvir que ele falou pra um dos diretores da Globo, que fazia o 3B [BBB]."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 2314 votos 0,22% Albert Bressan 0,04% Babi Muniz 5,83% Camila Moura 0,04% Fernanda Campos 1,90% Fernando Presto 2,07% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,09% Gui Vieira 0,09% Gilsão 0,09% Gizelly Bicalho 0,09% Juninho Bill 0,09% Júlia Simoura 0,09% Luana Targino 23,16% Sacha Bali 16,38% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 21,91% Vanessa Carvalho 9,03% Yuri Bonotto 0,09% Zaac 18,67% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2314 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso