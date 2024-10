Marina Ruy Barbosa posta fotos ao lado do noivo para comemorar aniversário

Marina Ruy Barbosa, 29, postou uma série de fotos românticas para celebrar o aniversário de 40 anos do noivo, o empresário Abdul Fares.

O que aconteceu

A atriz publicou a foto do bolo que teve como tema o tênis e fotos românticas ao lado do empresário. "Feliz aniversário, meu amor", escreveu ela, em inglês.

Nas imagens, momentos da intimidade do casal, com direito a beijão em um dos cliques. Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares oficializaram o noivado em outubro do ano passado, em Dubai.

Em setembro, a atriz marcou presença no Paris Fashion Week 2024 e o seu anel de noivado chamou atenção. De acordo com a Vogue Brasil, a joia, composta por diamantes, "é descrita como uma travessia para um mundo de riqueza e abundância em algumas mitologias".